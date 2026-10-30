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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البابا ليو الرابع عشر يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عبر البريد

البابا ليو الرابع عشر يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عبر البريد
البابا ليو الرابع عشر يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عبر البريد

أدلى البابا ليو الرابع عشر بصوته في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وذلك عبر التصويت بالبريد، ليصبح أول بابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية يشارك في الانتخابات الأمريكية.

وقال الفاتيكان إن البابا «مارس حقه في التصويت بصفته مواطنا أمريكيا، كما فعل في السابق».

ويُعد ليو الرابع عشر، المولود في مدينة شيكاغو الأمريكية باسم روبرت فرانسيس بريفوست، أول أمريكي يتولى منصب بابا الفاتيكان.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أكثر من 43 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بالفعل في الانتخابات، التي تشهد تنافسًا على مقاعد الكونغرس.

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