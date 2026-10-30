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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بـ الكاجوال والتيشيرت.. لافروف يظهر بإطلالة غير رسمية لدى وصوله أمريكا | فيديو

لافروف يصل أمريكا بملابس كاجوال
لافروف يصل أمريكا بملابس كاجوال
خاطر عبادة

ظهر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بملابس غير رسمية "كاجوال" لدى وصوله أمريكا بعد رحلة جوية استغرقت 20 ساعة لتجنب الطيران في أجواء "غير صديقة"، وفقا لما أظهر مقطع فيديو لقناة العربية السعودية.

وظهر لافروف مرتديا بنطلون جينز وكوتشي، وتيشيرت “بوكليت”، وهو يصافح المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقباله عند مدرج الطائرة.


اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين


وأعلنت وزارة الخارجية الروسية وصول سيرجي لافروف إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم 30 أكتوبر، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

لافروف يصل أمريكا بملابس كاجوال

وأعلنت موسكو، أمس الخميس، أن لافروف سيستغل كلمته المرتقبة أمام نظرائه في المجموعة للتعبير عن رفض بلاده القاطع للعقوبات الاقتصادية والمالية الدولية المفروضة عليها.

لافروف يصل أمريكا بملابس كاجوال

تتزامن زيارة لافروف مع ترقب انطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين مسؤولين من موسكو، وكييف، وواشنطن.

تسعى هذه المحادثات المرتقبة إلى بحث مسارات ووسائل إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتوصل إلى إطار سياسي وأمني لوقف الحرب في أوكرانيا.

وتعقد هذه المحادثات قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والتي من شأنها تمهيد الطريق لقمة قادة دول مجموعة العشرين في ديسمبر في ميامي، وتحديداً في منتجع "دورال" الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لافروف أمريكا روسيا وزير الخارجية الروسي لافروف بملابس كاجوال

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