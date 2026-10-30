بـ الكاجوال والتيشيرت.. لافروف يظهر بإطلالة غير رسمية لدى وصوله أمريكا | فيديو

ظهر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بملابس غير رسمية "كاجوال" لدى وصوله أمريكا بعد رحلة جوية استغرقت 20 ساعة لتجنب الطيران في أجواء "غير صديقة"، وفقا لما أظهر مقطع فيديو لقناة العربية السعودية.

وظهر لافروف مرتديا بنطلون جينز وكوتشي، وتيشيرت “بوكليت”، وهو يصافح المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقباله عند مدرج الطائرة.

رأس الدبلوماسية الروسية بـ"الكاجوال".. لافروف بمظهر غير معتاد عند وصوله أميركا بعد رحلة جوية استغرقت 20 ساعة لتجنب الطيران في أجواء "غير صديقة" https://t.co/6rOYiYRYlp — العربية (@AlArabiya) October 30, 2026



اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية وصول سيرجي لافروف إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم 30 أكتوبر، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

لافروف يصل أمريكا بملابس كاجوال

وأعلنت موسكو، أمس الخميس، أن لافروف سيستغل كلمته المرتقبة أمام نظرائه في المجموعة للتعبير عن رفض بلاده القاطع للعقوبات الاقتصادية والمالية الدولية المفروضة عليها.

لافروف يصل أمريكا بملابس كاجوال

تتزامن زيارة لافروف مع ترقب انطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين مسؤولين من موسكو، وكييف، وواشنطن.

تسعى هذه المحادثات المرتقبة إلى بحث مسارات ووسائل إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتوصل إلى إطار سياسي وأمني لوقف الحرب في أوكرانيا.

وتعقد هذه المحادثات قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والتي من شأنها تمهيد الطريق لقمة قادة دول مجموعة العشرين في ديسمبر في ميامي، وتحديداً في منتجع "دورال" الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.