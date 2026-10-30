مصرع طالبة إثر تعرضها لتسرب غاز داخل منزلها بالمنوفية

​لقيت الطالبة مريم أمجد مصرعها، اليوم، متأثرةً بإصابتها باختناق، نتيجة تسرب غاز داخل منزل أسرتها بقرية كفر الخضراء التابعة لمركز الباجور، مما أسفر عن وفاتها قبل تمكن الأطقم الطبية من إسعافها.

​وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطاراً من المستشفى العام يفيد بوفاة فتاة في العقد الثاني من عمرها، وتدعى مريم أمجد، مقيمة بقرية "كفر الخضراء"، ادعاء حادث اختناق بالغاز.

​وبانتقال القوة الأمنية وسؤال أسرة الطالبة، تبين أنه أثناء تواجد الفقيدة بالمنزل حدث تسرب للغاز، مما أدى إلى استنشاقها كميات كبيرة منه وفقدانها للوعي. وجرى نقلها على الفور إلى المستشفى للتعامل مع الحالة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابة.

وعلى الفور ​تم معاينة موقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.