محافظ المنوفية يتابع حادث نشوب حريق بأرض فضاء بها تشوينات تابعة لمصنع كرتون بالسادات

تابع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، تداعيات حادث نشوب حريق بأرض فضاء بها تشوينات ومخلفات متراكمة تابعة لمصنع كرتون بالمنطقة الثانية بمدينة السادات، وذلك من خلال تقنية البث المباشر بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، للاطمئنان على الحالة العامة للموقف ومتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع الحادث.

وأوضح محافظ المنوفية أنه فور تلقي البلاغ، تم على الفور تكليف جميع الأجهزة المعنية والمختصة بالتوجه الميداني لموقع الحريق، حيث تم الدفع بــ 10 سيارات إطفاء، و2 سيارة إسعاف تأمين، و5 لوادر، و4 كلارك، و3 رشاشات مدفع، للتعامل السريع مع الحادث والسيطرة على تداعياته ومتابعة عمليات التبريد.

وذكر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة اللحظية والمباشرة للموقف، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومضاعفة الجهود واستمرار تواجد جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، وعدم مغادرة الموقع إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء وعمليات التبريد بما يضمن الحفاظ على الممتلكات وتأمين سلامة المواطنين.