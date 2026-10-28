محافظ المنوفية: استمرار تنفيذ مبادرة "يوم في قريتنا" لتشمل جميع القرى

وصلت مبادرة "يوم في قريتنا" إلى قرية كفر سنجرج بمنوف، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات للارتقاء بمستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وحرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع، من خلال المرور الميداني والتعامل الفوري مع مطالبهم

وشملت الأعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية وتركيب اللمبات اللازمة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع معدلات الأمان والسلامة على الطرق، إلى جانب تسوية طريق جسر مصرف ميت ربيعة، لتيسير حركة المواطنين وتحسين السيولة المرورية.

فضلاً عن رفع 25 طن من نواتج التطهير باستخدام معدات التدخل السريع بمنوف، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، والحفاظ على سلامة البيئة المحيطة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ مبادرة "يوم في قريتنا" لتشمل جميع قرى المحافظة، والتعامل الفوري مع الاحتياجات الخدمية، مع مواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة الإنارة وتمهيد الطرق، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتحقيق مردود ملموس يشعر به المواطنون على أرض الواقع.