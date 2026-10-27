كلية الآداب جامعة المنوفية تحصل على شهادتي الأيزو للجودة والإدارة البيئية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن كلية الآداب حصلت على شهادتي الأيزو الدوليتين ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، من شركة OSS Middle East Certification، بما يعكس التزام الكلية بتطبيق المعايير الدولية في تطوير منظومتها التعليمية والإدارية والبيئية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يعد إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنوفية في مجال الجودة والتطوير المؤسسي.

وأعرب الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته بما تحققه الجامعة من إنجازات متتالية في مجال الجودة والاعتماد الدولي، تزامنا مع احتفال الجامعة باليوبيل الذهبى.

وأكد أن حصول الجامعة على الأيزو بالإضافة إلى حصول عدد من كليات الجامعة ومعاهدها على شهادات الأيزو يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز، وتطبيق المعايير الدولية في مختلف قطاعاتها.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مكانتها الأكاديمية ويعزز قدرتها التنافسية، ويتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة أن تطبيق معايير الجودة والإدارة البيئية لا يقتصر على الحصول على شهادات الاعتماد، بل يمتد إلى بناء منظومة عمل متكاملة تقوم على التحسين المستمر، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز المسؤولية البيئية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة نحو التميز والاستدامة.

ويعكس حصول كلية الآداب على شهادتي الأيزو الدوليتين التزام جامعة المنوفية بمواصلة مسيرة التطوير والتحديث، وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية تسعى إلى التميز وفق المعايير العالمية، من خلال منظومة متكاملة للجودة والتحسين المستمر والاستدامة.

كما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز تنافسيتها، ورفع كفاءة الأداء بمختلف قطاعاتها، وتحويل معايير الجودة إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يدعم دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي.

ووجّه الدكتور أحمد القاصد التهنئة لأسرة كلية الآداب والدكتور خالد زيادة عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وجميع العاملين بالكلية، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تشهده الجامعة من تطور في منظومة الجودة يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير بيئة العمل الجامعي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد زيادة عميد كلية الآداب عن اعتزازه بحصول الكلية على شهادتي الأيزو، موضحا أن شهادة ISO 9001:2015 تؤكد الالتزام بتطبيق نظام فعال لإدارة الجودة يقوم على تنظيم الإجراءات، وتحسين الأداء، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز رضا المستفيدين، فيما تعكس شهادة ISO 14001:2015 اهتمام الكلية بتطبيق نظام للإدارة البيئية يدعم الاستخدام الرشيد للموارد، والحد من الآثار البيئية، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل بيئة العمل الجامعي.

ووجّه عميد الكلية خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، على دعمه المستمر لمنظومة الجودة والتطوير المؤسسي، وحرصه على توفير سبل الدعم اللازمة للارتقاء بأداء كليات الجامعة وتحقيق التميز وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون والعمل الجماعي بين مختلف قطاعات الكلية.

كما أعرب عن تقديره لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وجميع العاملين بالكلية، مثمنًا جهودهم المخلصة والتزامهم بتطبيق معايير الجودة والإدارة البيئية، ومؤكدًا أن الكلية ستواصل العمل على تطوير أدائها المؤسسي، ومتابعة تنفيذ متطلبات الجودة والإدارة البيئية، ونشر ثقافة التحسين المستمر بين منتسبيها، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق أفضل النتائج في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.