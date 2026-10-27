رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يتابع سير العمل بمحطات قويسنا

تفقد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، محطة مياه الزراعة بقويسنا، ومحطة رفع الصرف الصحي رقم (4) بقويسنا، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقويسنا في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والحرص على انتظام التشغيل ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع رئيس الشركة خلال الجولة الحالة الفنية للمحطات، وانتظام سير العمل، ومدى الالتزام بإجراءات التشغيل والصيانة، مؤكدًا أهمية استمرار أعمال المتابعة الدورية ورفع كفاءة المعدات، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، لضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وأكد رئيس الشركة ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على كفاءة المحطات واستمرارية تشغيلها، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمة.