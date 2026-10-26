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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ الوحدة المحلية بشنتا الحجر ويحيل عددا من العاملين للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استكمل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة، بتفقد دار المسنين ببركة السبع، للاطمئنان علي الحالة العامة ومستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومدى توافر الاحتياجات الأساسية لهم، وقرر المحافظ  صرف 50 ألف جنيه دعم مالي للدار وأمر بتوزيع مواد غذائية لتلبية متطلبات واحتياجات النزلاء، في إطار حرص المحافظة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية بما يضمن حياة كريمة لهم، بحضور صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، صبري البقيري مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وحرص المحافظ على تفقد الحالة العامة للدار، وتبادل الحديث مع النزلاء  للاطمئنان على حالتهم الصحية وحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم بشكل لائق، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتحقيق حياة كريمة لهم.

وخلال جولته، فاجأ محافظ المنوفية مكتب العمل ببركة السبع لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستفسر عن طبيعة ونوعية الخدمات التي يتم  تقديمها، موجها بضرورة الإلتزام بمعايير الكفاءة فى إداء المهام الوظيفية وتعزيز جهود تطوير منظومة العمل بما يضمن تحسين مستوى الأداء .

كما فاجأ محافظ المنوفية مركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى ،وذلك للوقوف على مدى الجاهزية الكاملة، والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، واستفسر المحافظ عن مكونات المركز، واطلع على طبيعة العمل والخدمات التي يقدمها، ومدى توافر المستلزمات والتجهيزات للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الإغاثة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر بين مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، ووضع خطط واضحة للتعامل مع الأزمات والكوارث، بما يسهم في الحد من آثارها وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية جولة بركة السبع إحالة

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