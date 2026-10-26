الموتوسيكل ولع.. إصابة شخص في حادث دراجة نارية بالمنوفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اشتعال دراجة نارية "موتوسيكل" على طريق سنتريس الباجور بمحافظة المنوفية، وسط تجمع عدد من الأهالي حوله لمحاولة السيطرة عليه.

وأثار الفيديو حالة من القلق بين المتابعين، بعدما ظهرت النيران وهي تلتهم الدراجة بالكامل في منتصف الطريق.

وحسب ما تم تداوله، فإن الحادث أسفر عن إصابة قائد الدراجة النارية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار الوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.