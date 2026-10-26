اكتمال النصاب القانوني لـ الجمعية العمومية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور

اكتمل النصاب القانوني لفعاليات الجمعية العموية العادية وغير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا التى جرت اليوم الإثنين تحت إشراف قضائي والجهة الإدارية المختصة.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا المنعقدة حاليا اليوم الإثنين إقبالا من جانب أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأقيمت فعاليات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا تحت إشراف النائب محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا والأستاذ طارق أبو العينين عضو الجمعية العمومية للنادي.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لنادي سيراميكا كليوباترا بحضور 20% وجرى مناقشة جدول الأعمال المعلن عنه بالمحضر الإداري للنادي.

كما اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا بحضور 50% + 1.

وتمت الموافقة من جانب أعضاء الجمعية العمومية غير العادية على تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي سيراميكا كليوباترا على أن يتم إرسال اللائحة وأوراق الجمعية العمومية غير العادية للجهة الإدارية المركزية تمهيدا لإرسالها إلى هيئة المطابع الأميرية للنشر.

وجرت فعاليات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين تحت الإشراف القضائي برئاسة المستشار محمد رجب عبدالعظيم وإشراف الجهة الإدارية المختصة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة فى الجيزة والأستاذ إيهاب فاروق وكيل شئون الرياضة والدكتور إبراهيم عبدالرازق مدير الهيئات والأستاذ محمد معروف مدير إدارة شباب 6 أكتوبر والأستاذه سحر أنيس ودميانة عطا وإيمان يحي ورحاب كمال.

وقام بالإشراف على فعاليات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا من النادي الدكتور علي عباس المدير التنفيذي والأستاذ خالد علي الطويل مدير الشئون الإدارية والأستاذ هشام حسن ذكي والأستاذ محمد حلمي محسن والأستاذ سيف الإسلام خالد والأستاذ محمد الحسيني.

وكان مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين وجه دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور فعاليات الجمعية العمومية العادية اليوم الإثنين لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

1- التصديق على محضر الإجتماع السابق

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2025- 2026 وبرامج النشاط وخطة العام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2025-2026 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وفق الإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسي للنادي

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي

6- النظر في الإقتراحات المقدمة فى الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للنادي

7- الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال

كما سيتم خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا مناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.

ويحتاج إعتماد كافة البنود سالفة الذكر فى الجمعية العمومية العادية لنادي سيراميكا كليوباترا إلى حضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

فيما تحتاج الجمعية العومية غير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا حضور 50% + 1 وفقا للوائح والقوانين من أجل إكتمال النصاب القانوني.