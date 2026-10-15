حبس صانع محتوى نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وحركات تتنافى مع القيم المجتمعية

قررت جهات التحقيق، حبس صانع محتوى متهم بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات وحركات تتنافى مع القيم المجتمعية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وحركات تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزته (هاتفان محمولان "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته؛ اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.