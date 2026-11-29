تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج 2026 توجهاً مختلفاً في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، إذ تجمع بين تصميم سيارات الكوبيه جراند تورير ذات الطابع الرياضي ومنظومة دفع كهربائية بالكامل، مع الاحتفاظ بالملامح الأساسية التي تميز سيارات الصانع البريطاني.

تصميم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

تعتمد السيارة على تصميم كوبيه ببابين وسقف انسيابي يمتد باتجاه الجزء الخلفي، مع واجهة أمامية تحمل الشبكة الأمامية الشهيرة لرولز رويس، لكن بطابع يتناسب مع هوية بلاك بادج، وتظهر هذه الشخصية من خلال استخدام اللمسات السوداء في العناصر المعدنية الخارجية، بما يشمل إطار الشبكة الأمامية وتمثال روح السعادة وبعض التفاصيل المحيطة بالزجاج والمصدات.

رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

أبعاد كبيرة لسيارة كوبيه جراند تورير

تنتمي السيارة إلى فئة كوبيه جراند تورير الفاخرة، ويبلغ طولها 5,490 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,015 مم وارتفاعها إلى 1,575 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,210 مم، ويصل وزنها دون ركاب إلى 2,965 كجم.

رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

محركات كهربائية بقوة إجمالية 659 حصاناً

تعتمد رولز رويس سبيكتر بلاك بادج على منظومة كهربائية بالكامل تتكون من محركين كهربائيين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، ونظام دفع كلي AWD، وتولد المنظومة قوة إجمالية تبلغ 659 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 1,075 نيوتن متر، وهي أرقام تضع هذا الإصدار ضمن أقوى السيارات التي قدمتها العلامة البريطانية.

رولز رويس سبيكتر بلاك بادج

وتستطيع السيارة رولز رويس سبيكتر بلاك بادج التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 4.1 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س، وتوفر السيارة مدى قيادة كهربائياً يصل إلى 403 كيلومتر.