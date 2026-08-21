جينيسيس GV90 تقتحم عالم الفخامة بتقنيات تنافس رولز رويس وBMW

كشفت شركة “جينيسيس” الكورية الجنوبية عن طرازها الكهربائي الرائد "GV90" لعام 2027، والذي يمثل أعلى درجات الفخامة والتكنولوجيا المتاحة لدى العلامة، موجّهة منافسة مباشرة لسيارات القمة في فئة الرياضية متعددة الاستخدامات مثل رولز رويس وبي إم دبليو.

وتأتي السيارة بأبعاد ضخمة تبلغ 5285 ملم للطول وبقاعدة عجلات تصل إلى 3245 ملم، مما يوفر مساحات رحبة داخل المقصورة.

الأداء الرياضي والمنظومة الكهربائية

تعتمد جينيسيس GV90 على منظومة محركات كهربائية مزدوجة تولد قوة إجمالية تبلغ 657 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن/متر، مع نظام الدفع الكلي للعجلات. وتستمد السيارة طاقتها من بطارية ضخمة بسعة 123.5 كيلوواط/ساعة، تتيح قطع مسافة تصل إلى 500 كم (نحو 311 ميلًا) بالشحنة الواحدة لنسخة الـ 7 مقاعد.

كما زودت الشركة السيارة بنظام تدوير العجلات الخلفية، ونظام تعليق هوائي متعدد الغرف، وفارق توجيه إلكتروني مزدوج محدود الانزلاق (E-LSD) لتحسين الثبات أثناء المناورة.

أبواب كوتش ومقصورة فاخرة بتقنيات متطورة

تتميز نسخة "GV90 Neolun" بتقديم أبواب عكسية (Coach Doors) تُفتح بشكل مستقل دون وجود عمود فاصل وسط الهيكل (B-pillar)، مما يتيح مدخلًا واسعًا للمقصورة بفضل الدعامة المخفية ونظام المفصلة المزدوج.

وتتضمن المقصورة الداخلية مقاعد أمامية قابلة للدوران بزاوية 180 درجة أثناء التوقف، مع شاشات OLED سينمائية قابلة للبروز، وخيارات مقصورة مكونة من 4 مقاعد فاخرة تشتمل على ثلاجة وطاولات قابلة للطي. وعلى جانب السلامة، تحوي السيارة 12 وسادة هوائية تتضمن وسادة هوائية للسقف لحماية الركاب في حالات الانقلاب.

التنافسية وأسعار سيارة جينيسيس GV90

تسعى جينيسيس من خلال هذا الطراز إلى الانتقال من فئة الفخامة المعتدلة إلى فئة النخبة الفائقة، مستفيدة من التجهيزات الحصرية والمنصة الكهربائية المتطورة.

ورغم استعراض كافة المواصفات الفنية، لم تعلن الشركة بعد عن الأسعار الرسمية للسيارة في الأسواق العالمية؛ حيث يُتوقع أن يشكل السعر النهائي العامل الحاسم في تحديد قدرة السيارة على جذب عملاء فئة السيارات الفائقة عند طرحها رسميًا.