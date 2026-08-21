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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نفسي أساعد أبويا.. فتاة تبحث عن فرصة عمل لوالدها كسائق خاص

الفتاة ووالدها
الفتاة ووالدها
محمد بدران

نشرت فتاة تدعى سمية المالكي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا لتقديم والدها للراغبين في خدمات التوصيل الخاصة، في محاولة منها لمساعدته في توفير دخل مؤقت لحين تحسن ظروف عمله الخاص.

وكتبت سمية في منشورها: «ساعدوني إن الإعلان يوصل للناس عشان المرة دي إعلان لأبي نور عيوني»، قبل أن تستعرض مميزات والدها وسيارته، موضحة أنه يمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2009، وأنه من منطقة حلوان، لكنه يستطيع تنفيذ مشاوير خارجها.

وأشارت إلى أن السيارة مكيفة ومريحة، وأن والدها يهتم بها باستمرار، مؤكدة أنه يقدم خدمات توصيل خاصة للراغبين في الذهاب إلى الجامعة أو العمل أو السفر، واصفة الرحلة معه بأنها تجعل الراكب يشعر وكأنه «راكب مع والده وبين إيدين أمينة».

فتاة تستعرض مميزات والدها

وحرصت سمية على توضيح طبيعة الخدمات التي يقدمها والدها، مشيرة إلى أنه سائق ماهر ومحترف، ويحرص على القيادة بأمان والوصول في أسرع وقت ممكن.

كما لفتت إلى أنه لا يشغل الأغاني داخل السيارة، وهو ما اعتبرته من مميزات التوصيلة بالنسبة للراغبين في رحلة هادئة دون ضوضاء.

وأضافت أن والدها يستطيع التعامل مع مختلف احتياجات الركاب، سواء كانوا يرغبون في الوصول سريعًا أو يفضلون القيادة بهدوء، كما يمكن الاستعانة به في الزفات والمناسبات، مع التزامه بتشغيل الأناشيد أو الأغاني بدون موسيقى فقط.

ولم تتوقف الفتاة عند مميزات السيارة والقيادة، إذ تحدثت عن شخصية والدها، واصفة إياه بأنه «عسول وكيوت» ودمه خفيف ومرح وبشوش، مؤكدة أن من يركب معه قد ينتهي به الأمر وهو يشعر بأنه أصبح صديقًا مقربًا له.

رسالة مؤثرة من ابنته

وفي ختام منشورها، أوضحت سمية أن والدها لا يعمل في مجال التوصيلات باعتباره مهنته الأساسية، وإنما يقدم هذه الخدمة بشكل مؤقت لحين أن يفرج الله كرب عمله الخاص، مطالبة المتابعين بالدعاء له بالتيسير.

وأرفقت الفتاة رقم هاتف للتواصل مع والدها بشأن الحجوزات والاستفسارات الخاصة بالمشاوير، داعية متابعيها إلى مشاركة المنشور حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

ولاقى المنشور تفاعلًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بطريقة سمية في دعم والدها، خاصة مع حرصها على إبراز صفاته ومميزاته ومحاولة مساعدته من خلال نشر الإعلان عبر حسابها الشخصي.

فرصة عمل سائق خاص فتاة والدها

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