بتتعب كتير .. الموضوع مش نقص مناعة | اكتشف السبب الحقيقي

تلعب نسب العناصر الغذائية في الجسم دور كبير في احتمالية إصابتنا بالأمراض وسرعة تعرضنا للعدوى مثل الزنك.

ويعد الزنك من أبرز العناصر الغذائية التى تسبب مشكلات عديدة عند انخفاض نسبتها في الجسم، تجعل الإنسان يشتبه في إصابته بأمراض أخرى أو ضعف المناعة.

أعراض نقص الزنك

ووفقا لما جاء في موقع تختلف أعراض نقص الزنك باختلاف العمر وكمية الزنك المفقودة، و تشمل العلامات والأعراض المحتملة ما يلي:

الإسهال ويكون عادة أكثر عند الرضع

الإصابة بالمرض بشكل متكرر

نمو أبطأ من المتوقع (عند الرضع والأطفال والمراهقين)

تساقط الشعر على شكل بقع أو ترقق الشعر

تغيرات الأظافر، بما في ذلك تغير اللون وهشاشة الملمس

نقص الطاقة وعدم القدرة على بذل أى مجهوظ

سرعة الانفعال والعصبية

فقدان الشهية بدون سبب واضح

فقدان حاسة التذوق والشم

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

طفح جلدي أو آفات جلدية بدون سبب

أسباب نقص الزنك

قد يحدث نقص نسبة الزنك في الجسم نتيجة إحدى الحالات التالية:

الأطعمة التي تتناولها لا توفر كمية كافية من الزنك

الإصابة بحالة طبية تؤثر على كيفية استخدام جسمك للزنك

تلقى علاج طبي يؤثر على كيفية استخدام جسمك للزنك

تحذير

لا تتناول مكملات الزنك من تلقاء نفسك دون استشارة الطبيب خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو امرأة حامل أو مرضعة كما يجب عدم الاستمرار عليه فترة طويلة دون استشارة الطبيب قبل التكرار.