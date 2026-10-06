قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في موسكو تصدر تحديثاً للأمريكيين بشأن وباء روسيا
قرينة رئيس الجمهورية: دور المرأة المصرية كان ولا يزال حاضراً في كل لحظة فارقة من تاريخ الوطن
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتتعب كتير .. الموضوع مش نقص مناعة | اكتشف السبب الحقيقي

الزنك
الزنك
اسماء محمد

تلعب نسب العناصر الغذائية في الجسم دور كبير في احتمالية إصابتنا بالأمراض وسرعة تعرضنا للعدوى مثل الزنك.

ويعد الزنك من أبرز العناصر الغذائية التى تسبب مشكلات عديدة عند انخفاض نسبتها في الجسم، تجعل الإنسان يشتبه في إصابته بأمراض أخرى أو ضعف المناعة.

أعراض نقص الزنك

ووفقا لما جاء في موقع تختلف أعراض نقص الزنك باختلاف العمر وكمية الزنك المفقودة، و تشمل العلامات والأعراض المحتملة ما يلي:

الإسهال ويكون عادة أكثر  عند الرضع

الإصابة بالمرض بشكل متكرر

نمو أبطأ من المتوقع (عند الرضع والأطفال والمراهقين)

تساقط الشعر على شكل بقع أو ترقق الشعر 

تغيرات الأظافر، بما في ذلك تغير اللون وهشاشة الملمس

نقص الطاقة وعدم القدرة على بذل أى مجهوظ

سرعة الانفعال والعصبية

فقدان الشهية بدون سبب واضح

فقدان حاسة التذوق والشم

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

طفح جلدي أو آفات جلدية بدون سبب

أسباب نقص الزنك 

قد يحدث نقص نسبة الزنك في الجسم نتيجة إحدى الحالات التالية:

الأطعمة التي تتناولها لا توفر كمية كافية من الزنك 

الإصابة بحالة طبية تؤثر على كيفية استخدام جسمك للزنك

تلقى علاج طبي يؤثر على كيفية استخدام جسمك للزنك

تحذير 

لا تتناول مكملات الزنك من تلقاء نفسك دون استشارة الطبيب خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو امرأة حامل أو مرضعة كما يجب عدم الاستمرار عليه فترة طويلة دون استشارة الطبيب قبل التكرار.

الزنك نقص الزنك أعراض نقص الزنك مكملات الزنك التعب المتكرر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

خلال 3 أشهر.. إدارة البر بالأوقاف: صرف 8 ملايين جنيه لـ 1156 مستفيدا

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| كيف نجاهد في سبيل الله؟.. حكم التعامل بغلظة مع الأب المصاب بالخرف أثناء رعايته.. وحكم من أخذ محاصيل من الحقول دون إذن ولا يعرف أصحابها

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد