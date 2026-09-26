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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عنصر مهمل يقوى العين ويحمى البشرة ويخفض السكر

زنك
زنك
اسماء محمد

الزنك هو أحد المعادن الأساسية في الجسم، ويلعب دورا رئيسيا في العديد من وظائفه، إذ يساعد أكثر من 300 إنزيم على أداء وظائفها، كما يساهم في دعم المناعة، وتنظيم مستويات السكر في الدم، والحفاظ على صحة الجلد والعينين والقلب.

ووفقا لما جاء في موقع “هيلث”، نكشف لكم فوائد الزنك الصحية.

تحسين وظائف المناعة

يلعب الزنك دورا مهما في الحفاظ على قوة الجهاز المناعي، إذ تحتاج إليه الخلايا المناعية للقيام بوظائفها ويمكن أن يؤدي نقصه إلى ضعف الاستجابة المناعية.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يساهم الزنك في تنظيم مستويات السكر في الدم وإفراز الأنسولين. 

وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

المساعدة في محاربة حب الشباب

تستخدم مكملات الزنك لدعم صحة الجلد والمساعدة في علاج حب الشباب. 

وقد أظهرت بعض الأبحاث فائدة سلفات الزنك في تقليل أعراض حب الشباب الخفيف إلى المعتدل.

تحسين صحة القلب

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الزنك قد يساعد في تحسين بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول.

إبطاء التنكس البقعي المرتبط بالعمر

التنكس البقعي المرتبط بالعمر من أمراض العين الشائعة وأحد أسباب فقدان البصر وتستخدم مكملات الزنك للمساعدة في إبطاء تطور المرض والحماية من فقدان البصر.

الزنك فوائد الزنك الشعر الأعصاب أمراض العين

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