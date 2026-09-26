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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رقم قياسي.. 7Dogs يتخطى المليون تذكرة في شباك التذاكر السعودي

فيلم 7Dogs
فيلم 7Dogs
أوركيد سامي

حقق فيلم “7Dogs” إنجازًا غير مسبوق في شباك التذاكر السعودي، بعد أن تجاوزت مبيعاته مليون تذكرة في دور السينما بالمملكة العربية السعودية، ليصبح أول فيلم عربي يحقق هذا الرقم في المملكة، ويكتب بذلك رقمًا تاريخيًا للسينما العربية.


ويشكل وصول “7Dogs” إلى مليون تذكرة محطة جديدة في شباك التذاكر السعودي، بعد الإقبال الجماهيري الذي حققه الفيلم منذ بدء عرضه في دور السينما بالمملكة نهاية مايو الماضي.


ويضيف الفيلم بهذا الرقم إنجازًا جديدًا إلى رصيده، في مؤشر على الحضور المتنامي للإنتاجات السينمائية العربية وقدرتها على استقطاب جمهور واسع في الأسواق المحلية والعالمية.

فيلم 7dogs اخبار الفن نجوم الفن

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