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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم ألمانيا خارج حسابات كلوب الأساسية أمام اليونان

كلوب
كلوب
مجدي سلامة

يفضل يورجن كلوب إبقاء لاعب خط الوسط فلوريان فيرتز على مقاعد البدلاء مع المنتخب الألماني في مواجهة اليونان ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

 وكان فيرتز قد أُدرج في البداية ضمن القائمة الثانية التي اختارها كلوب لفترة التوقف الدولي، قبل أن يتم استدعاؤه إلى معسكر المنتخب بشكل مبكر عقب إصابة كاي هافيرتز وجمال موسيالا.

 ووصل لاعب ليفربول إلى مقر تدريبات المنتخب الألماني مساء الجمعة، ولم يخض سوى حصة تدريبية واحدة مع الفريق استعداداً للمباراة المقبلة.

 وستكون مواجهة اليونان الأولى لكلوب على أرضه منذ توليه تدريب المنتخب الألماني، بعدما استهل مهمته بالتعادل 1-1 أمام هولندا. ورغم ذلك، لن يبدأ فيرتز المباراة ضمن التشكيلة الأساسية.

موقف كلوب

 ورداً على سؤال بشأن إمكانية الدفع بفيرتز أساسياً فوراً، قال كلوب: "سيكون ذلك طلباً كبيراً للغاية".

 وأضاف: "لقد علم بالأمر صباح الجمعة، ووصل إلى هنا في المساء، ثم نقول له: بما أنك هنا، انزل إلى الملعب والعب مباشرة. بالتأكيد، سيكون ذلك أسوأ تصرف يمكننا القيام به في الوقت الراهن".

 ويأتي ذلك في ظل بداية صعبة لفيرتز هذا الموسم مع ليفربول، حيث تعرض لانتقادات بسبب مستواه، ولا سيما بعد الفوز 1-0 على بورنموث.

 وخاض فيرتز ست مباريات مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة فقط، رغم صناعته 12 فرصة، وهو ثالث أعلى معدل بين لاعبي الفريق.

 ومع ذلك، حرص كلوب على تجنب التعليق بشكل مباشر على مستوى فيرتز مع ليفربول، في ظل علاقته السابقة بالنادي، لكنه أبدى ثقته في قدرة اللاعب على استعادة مستواه.

 وقال كلوب عن وضع فيرتز مع ليفربول: "مهما قلت، سواء كان ذلك إيجابياً أو سلبياً، فسيتحول الأمر إلى قصة كبيرة في هذه الحالة".

 وأردف: "قدرات فلوريان فيرتز الكروية لا تقبل الشك. سنعمل معاً لضمان قدرته على إظهار هذه القدرات مجدداً على أرض الملعب كل ثلاثة أيام".

 واختتم: "سنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في تحقيق ذلك. وبشكل عام، أعتقد أنه يسير في طريق جيد جداً. لكن العالم الذي نعيش فيه يتسم بطبيعته بأن الأمور لا تحدث بالسرعة التي يرجوها الناس".

 وكانت بداية كلوب مع المنتخب الألماني قد شهدت تعثراً في مباراته الأولى، بعدما أفلت الفوز من فريقه أمام هولندا، التي أدركت التعادل في الدقيقة الثانية والتسعين عن طريق لاعبه السابق كودي جاكبو، ليحرم ذلك كلوب من حصد النقاط الثلاث في مستهل مشواره مع المنتخب.

فيرتز كلوب اليونان

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