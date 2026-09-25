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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روبرتسون يكشف كواليس العمل مع كلوب وسلوت داخل ليفربول

أندي روبرتسون
أندي روبرتسون
يارا أمين

كشف أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، عن الفارق بين الألماني يورجن كلوب والهولندي آرني سلوت، المديرين الفنيين السابق والحالي للفريق، موضحًا اختلاف أسلوب كل منهما في التعامل مع المنافسين خلال المباريات.

وقال روبرتسون في تصريحات تلفزيونية، إن فلسفة كلوب كانت تعتمد بشكل أكبر على التركيز على أداء ليفربول وخطته الخاصة، دون إجراء تغييرات كبيرة بناءً على طريقة لعب الفريق المنافس.

وأضاف: «مع كلوب.. كان الأمر يتعلق بنا نحن أكثر، دون النظر إلى الخصم».

وأضاف: «كلوب يلتزم بخطته الخاصة؛ لم نغيّر أسلوبنا أبدًا مع كلوب».

وفي المقابل، أشار روبرتسون إلى أن آرني سلوت يعتمد على قراءة المنافس والتكيف مع أسلوبه، موضحًا أن المدير الفني الهولندي كان يولي اهتمامًا أكبر بما يقدمه الفريق المنافس داخل الملعب.

وتابع: «مع سلوت يقول.. انظروا، إذا فعلوا هم هذا.. فعلينا نحن أن نفعل هذا».

وأكمل: «كان آرني سلوت يتكيف باستمرار مع أسلوب الخصم».

وتعكس تصريحات روبرتسون اختلاف النهج التكتيكي بين كلوب وسلوت، حيث اعتمد الأول بصورة أكبر على فرض أسلوب ليفربول، بينما اتجه سلوت إلى إجراء تعديلات وفقًا لطريقة لعب المنافس وظروف كل مباراة.

أندي روبرتسون أندي روبرتسون لاعب ليفربول يورجن كلوب آرني سلوت ليفربول

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