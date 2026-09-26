أمطار كارثية وفيضانات مفاجئة تضرب أمريكا .. تحذيرات من إعصار نولو

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية أن الإعصار "نولو" (Nolo) قد اشتد ليصبح عاصفة من الفئة الثانية، وذلك مع اقترابه من هاواي حاملاً معه احتمال هطول أمطار "كارثية".

وبحسب التقارير الأمريكية ؛ فقد صدر تحذير من الإعصار لمقاطعة هاواي بسبب العاصفة التي قد تتسبب في هطول أمطار يصل منسوبها إلى ثلاثة أقدام (حوالي متر واحد) على "الجزيرة الكبرى" في هاواي.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة كارثية ومهددة للحياة في الجزيرة الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان مركز العاصفة يقع على بعد مئات الأميال من هاواي في وقت متأخر من صباح يوم الجمعة ومن المتوقع أن يظل مسارها "جنوباً بمسافة كبيرة" عن جزر هاواي الرئيسية.

وقال المركز الوطني للأعاصير : ومع ذلك، كانت الرياح التي تبلغ سرعتها سرعة الإعصار تمتد لمسافة تصل إلى 45 ميلاً من مركز "نولو"، بينما امتدت الرياح المصاحبة للعواصف الاستوائية لمسافة تصل إلى 140 ميلاً.

وأضاف : بلغت السرعة القصوى للرياح المستمرة في الإعصار "نولو" 105 أميال في الساعة، مما يجعله إعصاراً من الفئة الثانية.

وذكر المركز الوطني للأعاصير -الذي يتخذ من ميامي مقراً له- : ومن المتوقع أن يواصل الإعصار اشتداده ليصبح "إعصاراً كبيراً" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو التصنيف الذي يُطلق على الأعاصير من الفئة الثالثة أو الأقوى.