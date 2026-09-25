إعصار نولو يشتد إلى الفئة الثالثة ويهدد هاواي بفيضانات كارثية

اشتدت قوة إعصار نولو ليصبح إعصاراً من الفئة الأولى أو أعلى في وقت متأخر من أمس الخميس، ومن المتوقع أن يتحول إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة أو أعلى غداً السبت أثناء مروره جنوب هاواي.



فيضانات تهدد الحياة



ورغم ذلك، لا يزال من المتوقع أن يتسبب في فيضانات مفاجئة كارثية ومهددة للحياة في أجزاء من الجزيرة الكبيرة، حيث قد تصل كمية الأمطار إلى 35 بوصة، وفق المركز الوطني للأعاصير.



وتقع العاصفة على بعد 240 ميلاً جنوب ساوث بوينت في هاواي، مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 85 ميلاً في الساعة، مما يجعلها إعصاراً من الفئة الأولى على مقياس سافير-سيمبسون.



تحذيرات في هاواي



وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، تم إصدار تحذير من إعصار للجزيرة الكبرى، وتحذير من عاصفة استوائية لجزيرة ماوي.

ومن المتوقع أن يمر نولو بالقرب من الجزيرة الكبيرة غداً، واذا اتخذ مساراً شمالياً أكثر فإن خطر الرياح المدمرة سيزداد، فيما قال مركز التنبؤات التابع لشبكة فوكس إن هبات الرياح قد تتجاوز 50 ميلاً في الساعة مع اقتراب النظام.



أمطار غزيرة وانهيارات طينية



وبدأت الأمطار تهطل بغزارة على الجزيرة الكبيرة ومن المتوقع أن تشتد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المرجح أن تصل كميات الأمطار على نطاق واسع إلى 8 و12 بوصة أو أكثر، مع احتمال هطول 18 إلى 24 بوصة في الجانب الشرقي من الجزيرة، وإجمالي محلي يتجاوز 35 بوصة.



كما سيظهر تهديد مألوف من الأنظمة الاستوائية في هاواي وهو الانهيارات الطينية، حيث يحتمل حدوث فيضانات وانزلاقات كارثية تهدد الحياة، لا سيما في التضاريس الوعرة للجزيرة الكبيرة.

التهديد الرابع لهاواي



وتشهد هاواي التي لا تشهد عادة كثيراً من النشاط الاستوائي، آثار التهديد الاستوائي الرابع لها هذا الموسم، بعد إعصار لالا ومؤخراً إعصار لويل، حيث تغذي ظاهرة النينيو المتزايدة ما يبدو موكباً متواصلاً من الأنظمة الاستوائية عبر المحيط الهادئ.



وفي ظل استمرار معاناة هاواي من العواصف السابقة، فإن هطول الأمطار الغزيرة، لا سيما في المناطق المتضررة بالفعل هذا الموسم، قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة كارثية.

وتم إصدار تحذيرات من الفيضانات في بيج آيلاند وماوي ومولوكاي ولاناي وكاهولاوي حتى غد السبت، فيما يحتمل أيضاً حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر يصل إلى 3 أقدام في الجزيرة الكبيرة، حيث تواجه السواحل الجنوبية تهديداً متزايداً بناء على اقتراب العاصفة.