إفلاس علامة بريطانية شهيرة للديكور الفاخر .. وتسريح عشرات الموظفين

انهارت شركة «ديزاينرز جيلد» البريطانية المتخصصة في ديكورات المنازل الفاخرة، وبدأت إجراءات تصفية أعمالها بعد أكثر من خمسة عقود على تأسيسها، ما أسفر عن تسريح 93 موظفًا بشكل فوري، فيما سيبقى عدد محدود من الموظفين لفترة قصيرة للمساعدة في تصفية أعمال الشركة.

وتأسست الشركة عام 1970 على يد المصممة البريطانية تريشا غيلد، وبنت سمعتها من متجرها الرئيسي في كينجز رود بلندن، مع تصاميم جريئة جذبت شخصيات بارزة مثل ميك جاجر وفيلسيتي كيندال وجوان كولينز.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن الشركة تأثرت بشدة بالبيروقراطية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ما رفع تكاليف التعامل مع قاعدة عملائها الاوروبية. وكانت الشركة قد باعت اسمها التجاري وارشيف تصاميمها في ابريل 2025 لشركة دنيلوم، واستمرت في العمل بموجب اتفاق ترخيص. وقاد مستشارو "انتر باث" عملية بيع استمرت اشهرا، لكن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي.

وقالت جيلد وشقيقها سيمون جيفريز، الرئيس التنفيذي، ان قرار الاغلاق كان مؤلما، مؤكدة ان العلامة كانت شغفها وعمل حياتها.

ويعمل المسؤولون الآن على تقييم خيارات بيع او تصفية الاصول المتبقية، بينما اعلنت دنيلوم اتفاق ترخيص لمدة عشر سنوات مع شركة ساندرسون لتصميم وبيع المنتجات تحت اسم Designers Guild.