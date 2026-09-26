وزير خارجية لبنان يطلب من النمسا الضغط على إسرائيل للانسحاب

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي إن مسار المفاوضات؛ يسير ببطء بسبب صعوبة الوضع، مشيراً إلى أن إسرائيل ترفض الانسحاب وتواصل اعتداءاتها، فيما يستمر "حزب الله" في عدم التعاون مع قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح، مؤكداً أن التفاوض لا يزال الخيار الوحيد لإنقاذ لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء "رجي"، الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياته ماينل رايزنجر، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى بحث الوضع في لبنان ومسار المفاوضات، لا سيما أن النمسا ستصبح العام المقبل عضواً في مجلس الأمن الدولي.

وطلب "رجي"، من الوزيرة النمساوية الضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب، بما يساعد الدولة اللبنانية على استكمال المسار التفاوضي.

من جهتها، أبلغت ماينل رايزنجر رجي أنها ستزور بيروت في شهر ديسمبر المقبل، وأكدت استمرار تقديم بلادها المساعدات إلى لبنان، مشيرة إلى أن النمسا سترصد في موازنتها للعام المقبل مبلغاً إضافياً للمساعدات المقدمة إليه.