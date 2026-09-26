ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على الجابون

حقق منتخب المغرب فوزًا مهمًا على نظيره الجابون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وأقيمت مباراة المغرب والجابون مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وسط حضور جماهيري، حيث نجح أصحاب الأرض في حصد أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات.

المغرب يحصد أول 3 نقاط في مشوار التصفيات

دخل المنتخب المغربي المباراة بهدف تحقيق الفوز والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وهو ما تحقق في النهاية بعدما تمكن من تسجيل هدفين في شباك المنتخب الجابوني، ليبدأ مشواره في التصفيات بانتصار يمنحه دفعة قوية في المنافسة على صدارة المجموعة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب النيجر، الذي حقق بدوره الفوز في الجولة الافتتاحية.

النيجر يشارك المغرب صدارة المجموعة

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تمكن منتخب النيجر من تحقيق الفوز على نظيره ليسوتو، ليحصد 3 نقاط أيضًا ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي.

وتضم المجموعة إلى جانب المغرب والجابون، منتخبي النيجر وليسوتو، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق أفضل بداية ممكنة من أجل المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا

1- المغرب – 3 نقاط – مباراة واحدة

2- النيجر – 3 نقاط – مباراة واحدة

3- ليسوتو – دون نقاط – مباراة واحدة

4- الجابون – دون نقاط – مباراة واحدة