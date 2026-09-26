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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب يهزم الجابون بثنائية في تصفيات أمم إفريقيا 2027

منتخب المغرب
منتخب المغرب
عمرو مصطفى

حقق منتخب المغرب فوزًا مهمًا على حساب نظيره الجابون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

  نصير مزراوي يفتتح التسجيل للمغرب

ونجح منتخب المغرب في فرض أفضليته خلال المباراة، حتى تمكن نصير مزراوي من تسجيل الهدف الأول لأسود الأطلس في الدقيقة 36، ليمنح منتخب بلاده التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول منتخب الجابون العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، إلا أن دفاع المنتخب المغربي وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك، في الوقت الذي واصل فيه لاعبو المغرب البحث عن هدف تأمين الانتصار.

  رحيمي يحسم المباراة

وفي الدقيقة 86، تمكن سفين رحيمي من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي، ليؤكد تفوق أسود الأطلس ويحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه.

وحافظ منتخب المغرب على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوزه بهدفين دون رد، ويحصد أول 3 نقاط له في مشواره بالتصفيات، بينما بقي منتخب الجابون دون رصيد من النقاط.

  تشكيل المغرب أمام الجابون

وبدأ منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمى:  ياسين بونو.
 خط الدفاع:  نصير مزراوي، نايف أكرد، عيسى ديوب، علي معمر.
 خط الوسط:  أيوب بوعدي، عز الدين أوناحي، أمير العيناوي.
 خط الهجوم:  عبد الصمد الزلزولي، ياسر الزابيري، معاذ جسيم.

 مجموعة المغرب في التصفيات

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، إلى جانب منتخبات **الجابون والنيجر وليسوتو**.

ويمنح الفوز على الجابون المنتخب المغربي دفعة قوية في بداية مشواره بالتصفيات، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، بينما يتعين على منتخب الجابون التعويض في مبارياته المقبلة من أجل المنافسة على التأهل.

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