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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك الآن السبت 26 سبتمبر

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر سعر أدني دولار استقرارا داخل الجهاز المصرفي وذلك في مستهل تعاملات صباح اليوم السبت 25-9-2026 دون تغيير.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار  في آخر تحديث له 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع  في بنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار اليوم

إجازة البنوك

وتستمر اجازة البنوك المصرية حتي مساء اليوم السبت؛ بعد تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة يومين بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية الممنوحة من البنك المركزي المصري .

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار ثابتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في البنك المركزي 

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 51.73 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع  في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبي في بنك فيصل الاسلامي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه51.39 جنيها للشراء و 51.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار 51.53 جنيها للشراء و 51.63 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار مقابل للجنيه 51.69 جنيها للشراء و 51.79 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الدولار 51.69 جنيها للشراء و 51.79 جنيها للبيع في بنكي " البركة، كريدي أجريكول ".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.73 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي، بيت التموي الكويتي، المصرف المتحد، قناة السويس،التعمير الاسكان، مصر، الاسكندرية،الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي".
 

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار 

سجل أعلي سعر دولار 51.75 جينها للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلي دولار 51.74 جينها للشراء و 51.78 جنيها للبيع.

البنك المركزي

أسباب تثبيت سعر الفائدة 

أرجع البنك المركزي المصري؛ قراره بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي؛ إلي تباطؤ  النشاط الاقتصادي بصورة طفيفة متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب.

أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن الطلب ظل مدعوما باستمرار النمو في حركة التجارة والاستثمار.

أشار التقرير إلي أنه لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بوجه عام رغم تفاوت حدة الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية،

وأوضح التقرير أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية عالميًا قد شهدت ارتفاعا جراء تصاعد حدة التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات وإجمالا.

وأضاف التقرير أن أفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عرضة لمجموعة من المخاطر يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية وزيادة تشديد الأوضاع المالية وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.

وقرر البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسيات النقدية اليوم تثبيت الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الخامسة على التوالي دون تغيير ليصل متوسط الفائدة علي الإيداع 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

بينما سجل سعري الإئتمان والخصم 19.5% .

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