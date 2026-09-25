بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2026

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 25سبتمبر 2026؛ وذلك بعد إعلان تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 51.74 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر الدولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في أبوظبي التجاري.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.39 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك المصرية اعتباراً من صباح اليوم حتى مساء غدٍ السبت دون تغيير.

تحركات الدولار

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء أمس بقيمة 36 قرشًا بالتزامن مع إعلان سعر الفائدة في البنك المركزي المصري.

متوسط سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 51.53 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع في بنك HSBC>

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 51,66 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني و أبوظبي الأول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.69 جنيه للشراء و 51.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

الدولار في أغلب بنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.73 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري، بيت التمويل الكويتي، البركة، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان، نكست، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، الإسكندرية، المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي".

أعلى سعر

وبلغ أعلى سعر دولار 51.8 جنيه للشراء و 51.9 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس والأهلي الكويتي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع في بنك سايب.