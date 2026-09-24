الهند: إجلاء 1500 شخص من منازلهم بسبب اقتراب إعصار "أرناب"

أعلنت السلطات في ولاية "أوديشا" الهندية اليوم الخميس إجلاء أكثر من 1500 شخص من منازلهم جراء اقتراب إعصار "أرناب"، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الآثار المدمرة للفيضانات المحتملة.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نشرتها الإنجليزية أنه من المتوقع أن يجلب الإعصار أمطارا غزيرة ورياح عاتية بولايتي "أوديشا" و"أندرا برادش" ، مشيرة إلى أنه تم تصنيف ست مناطق في ولاية "أوديشا" بأنها داخل منطقة الخطر.

ووضعت السلطات أكثر من 380 من فرق الإطفاء والطوارئ في حالة التأهب، كما تم إغلاق المؤسسات التعليمية ومطالبة المواطنين المقيمين في المناطق المنخفضة بالانتقال إلى مناطق أخرى مخافة حدوث فيضانات.