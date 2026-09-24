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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: خدمات السكتات الدماغية والأورام لتعزيز إتاحة التخصصات الدقيقة بالمنيا

مستشفي سمالوط
مستشفي سمالوط
عبدالصمد ماهر

اعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى سمالوط التخصصي بمحافظة المنيا يمثل أحد الصروح الطبية المتكاملة التابعة للهيئة، وذلك في إطار التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، بطاقة استيعابية تبلغ 136 سريرًا، ويضم مجموعة واسعة من الخدمات والتخصصات الطبية والتجهيزات التشخيصية والعلاجية، بما يدعم تقديم مستويات متكاملة من الرعاية الصحية للمواطنين.

ويضم المستشفى 76 سريرًا بالقسم الداخلي، و40 سريرًا للرعاية المركزة، و20 حضانة لرعاية الأطفال المبتسرين، إلى جانب 5 غرف للعمليات و3 غرف للإفاقة و16 سريرًا للطوارئ و17 عيادة خارجية، بما يدعم مختلف مراحل رحلة المريض بدءًا من الاستقبال والطوارئ والتشخيص، وصولًا إلى التدخلات الجراحية والرعاية والمتابعة الطبية.

وحدة السكتات الدماغية

وفي إطار التوسع في الخدمات التخصصية، استحدث المستشفى عددًا من الخدمات النوعية، من بينها وحدة السكتات الدماغية، ووحدة جراحة المفاصل ومناظير العظام وإصابات الملاعب، ووحدة جراحة تشوهات عظام الأطفال، ووحدة جراحة العمود الفقري، ووحدة علاج التصلب المتعدد، إلى جانب جراحة الأطفال، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة التجميل، وجراحات الأورام، بما يعزز إتاحة التخصصات الدقيقة داخل المحافظة.

كما تشمل الخدمات الطبية بالمستشفى الرعاية المركزة للكبار والأطفال، ورعاية الأطفال المبتسرين، والباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحات الأورام والعظام والعمود الفقري وعظام الأطفال، وجراحات المخ والأعصاب، والرمد، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، وغيرها من التخصصات الطبية.

وفي مجال خدمات الغسيل الكلوي، يضم المستشفى 42 ماكينة للغسيل الكلوي، منها 25 ماكينة للحالات سالبة الفيروسات و17 ماكينة للحالات إيجابية الفيروسات، إلى جانب محطة مياه، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمة للمرضى الذين يحتاجون إلى جلسات الغسيل بصورة منتظمة.

كما يضم المستشفى 7 معامل تقدم مجموعة متنوعة من الفحوصات والتحاليل الطبية، إلى جانب بنك للدم، بما يدعم سرعة التشخيص وتوفير احتياجات الرعاية الطبية للحالات المختلفة داخل المستشفى.

وفي مجال التشخيص والتصوير الطبي، يضم المستشفى أجهزة للأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والإيكو، إلى جانب أجهزة C-arm، بما يدعم التشخيص الدقيق ومتابعة الحالات وإجراء التدخلات الطبية والجراحية المختلفة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى سمالوط التخصصي يمثل إحدى المنشآت الداعمة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، من خلال الجمع بين خدمات الرعاية التخصصية والتشخيصية والتدخلات الجراحية والرعاية الحرجة، بما يعزز قدرة المنظومة على الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين داخل المحافظة.

ويأتي مستشفى سمالوط التخصصي ضمن 7 مستشفيات تم نقل تبعيتها إلى الهيئة واستلامها وتشغيلها بالفعل، من إجمالي 10 مستشفيات تمثل الانطلاقة التشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة المنيا، في إطار الاستعدادات الجارية لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالمحافظة، وتهيئة المنشآت للعمل وفق منظومة تشغيل موحدة ومعايير جودة تضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة.

غسيل كلوي الرعاية الصحية سمالوط التخصصي السكتات الدماغية هيئة الرعاية الصحية العمود الفقري

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