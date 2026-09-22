محافظ الإسكندرية يوجه بتوسيع مظلة الرعاية الصحية وقافلة طبية بكرموز

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بدعم الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة للمواطنين، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تفاصيل فعاليات القافلة الطبية والخدمية المجانية

وفي هذا الإطار، تابع حي غرب الإسكندرية فعاليات القافلة الطبية والخدمية المجانية التي تنظمها مؤسسة «حياة كريمة» بساحة منطقة بشاير الخير بكرموز، بالتعاون مع عدد من المديريات الخدمية، حيث تستقبل القافلة مختلف الفئات والأعمار.

وتقدم القافلة مجموعة من الخدمات الصحية، تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم، وخدمات مبادرة الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام، وخدمات مبادرة «100 يوم صحة»، إلى جانب الاستشارات والتوعية الصحية، وخدمات صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، وإجراء فحوصات الماموجرام مجانًا، فضلًا عن توفير عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة.

كما تتضمن القافلة خدمات اجتماعية وخدمية، من بينها استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان، وإجراء امتحانات فورية لمحو الأمية للرجال والسيدات.

وأكد حي غرب أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين، ويدعم جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا.