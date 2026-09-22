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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ثاني أيام «لجنة المعايشة» بجرجا.. المرور على 44 منشأة طبية وغلق منشأتين لعدم الترخيص

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، في ثاني أيام تنفيذ خطة «لجنة المعايشة» بمركز جرجا، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى.

شملت أعمال المرور 44 منشأة طبية، وأسفرت عن إنذار 33 منشأة لتصحيح أوضاعها، إلى جانب غلق منشأتين لعدم الترخيص.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، وبمشاركة فرق من إدارة مكافحة العدوى وإدارة سلامة المرضى.

وشملت أعمال اللجنة المرور على 44 منشأة طبية خاصة تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومعامل ومراكز طبية، حيث جرى فحص مدى استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من تطبيق معايير سلامة المرضى، فضلًا عن متابعة آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن توجيه إنذارات لـ33 منشأة طبية لتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات الترخيص، وعدم الالتزام ببعض سياسات مكافحة العدوى، إلى جانب ملاحظات تتعلق بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وشددت المديرية على إعادة تقييم المنشآت التي جرى إنذارها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم إزالة المخالفات، والتي قد تصل إلى الغلق وفقًا للقواعد المنظمة.

كما أسفرت الحملة عن إصدار قراري غلق لمنشأتين طبيتين بسبب ممارسة النشاط دون ترخيص، بالإضافة إلى غلق قسمي الأسنان والأشعة بأحد المستشفيات لعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى.

وأكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استمرار تكثيف أعمال المرور والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا على التعامل بحزم مع أي مخالفات من شأنها التأثير على سلامة المرضى أو مخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية.

وأشار إلى أهمية الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى واشتراطات الترخيص، مؤكدًا أن أعمال «لجنة المعايشة» مستمرة بمركز جرجا للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وضمان توفير بيئة طبية آمنة للمواطنين.

وتواصل مديرية الشئون الصحية بسوهاج تنفيذ أعمال اللجنة والمرور على مختلف المنشآت الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

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