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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كيم جونج أون يدعو مسؤولي الحزب إلى تجديد الحملة الدعائية لكوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
محمد على

أفادت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونج أون دعا مسؤولي الحزب إلى تجديد الحملة الدعائية والأيديولوجية بما يتماشى مع "توقعات العصر".

حدد كيم "القضايا المبدئية" والمهام اللازمة "لتحديث محتوى وأشكال وأساليب ووسائل العمل الأيديولوجي"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ودعا كيم إلى "إدخال ابتكارات في العمل الإعلامي والتحفيزي وخلق ثقافات"، داعيا إلى أن تتماشى هذه الابتكارات مع "توقعات العصر والثورة والشعب"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

واختتمت ورشة العمل التي استمرت 4 أيام أمس الاثنين، وركزت على التثقيف الأيديولوجي المبني على "الأفكار الثورية" للزعيم كيم و"الآثار الثورية ومآثر قيادة الحزب"، حسبما أفادت وكالة الأنباء.

وتم حث المشاركين على تكثيف "الحملة الإعلامية والدعائية لحشد الجماهير من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري"، مع تكييف العمل الأيديولوجي وفقا لكل قطاع ووحدة على حدة.

كما تناولت ورشة العمل "أشكالا وأساليب جديدة للعمل الأيديولوجي"، وطرقا لإجراء "العمل الإعلامي بطريقة واقعية وجذابة"، واستخدام "الوسائل البصرية وفقا لما تقتضيه سياسات الحزب لتحقيق أقصى قدر من الفعالية".

كوريا الشمالية زعيم توقعات العصر والثورة والشعب

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