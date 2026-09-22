ضبط المنفذ.. إصابة 8 أشخاص بالرصاص خارج مدرسة في غرب تركيا

أعلنت محافظة مانيسا غرب تركيا اليوم "الثلاثاء" إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار أمام مدرسة بمنطقة تورغوتلو وإلقاء القبض على المنفذ.

وذكرت قناة "إن تي في" (NTV) ومكتب حاكم الولاية أن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طلاب، أصيبوا بجروح عندما فتح مهاجم النار أمام مدرسة ثانوية في مقاطعة مانيسا بغرب تركيا يوم الثلاثاء.

وأفادت القناة بأن أحد المصابين في حالة حرجة، وأن المهاجم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

وأضافت القناة أن حادث إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش)، ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

وقال مكتب حاكم مانيسا على منصة "إكس": "ورد بلاغ بشأن إطلاق نار في محيط مدرسة 'إنجي أوزمز' الثانوية المهنية والتقنية الأناضولية في منطقة تورغوتلو التابعة لنا".

كان حادثا إطلاق نار داميان في مدارس خلال شهر أبريل قد أثارا حالة من الغضب في تركيا، ودفعا المسؤولين إلى تطبيق تدابير أمنية جديدة للعام الدراسي 2026-2027، بما في ذلك فرض قيود أكثر صرامة على حيازة الأسلحة.

ولم تكن البلاد تشهد تاريخياً مثل هذه الهجمات قبل ذلك.