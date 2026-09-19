تركيا تحتجز 9 إسرائيليين للاشتباه في تورطهم بأنشطة إجرامية ضمن حملة اعتقالات واسعة

أكدت وزارة الخارجية التركية احتجاز عدد من المواطنين الإسرائيليين داخل الأراضي التركية، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية، وذلك في إطار حملة اعتقالات واسعة النطاق.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تتابع القضية وتجري التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، مؤكدة أنها تعمل على ضمان حماية حقوق المواطنين الإسرائيليين المحتجزين وفقًا للإجراءات القانونية.

من جانبه، قال وزير العدل التركي إن حملة الاعتقالات أسفرت عن توقيف أكثر من 200 شخص، مشيرًا إلى أن 9 مواطنين إسرائيليين من بين المحتجزين.

طبيعة الاتهامات

ولم تكشف السلطات التركية حتى الآن عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المواطنين الإسرائيليين أو تفاصيل الأنشطة التي يُشتبه في تورطهم فيها.

وتأتي الواقعة في ظل توتر متواصل في العلاقات التركية الإسرائيلية، على خلفية التطورات الإقليمية والحرب في قطاع غزة.