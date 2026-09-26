سيد معوض: مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا لا تدعو للقلق

تحدث سيد معوض، نجم منتخب مصر السابق، عن تعادل الفراعنة سلبيًا أمام أنجولا، في مستهل مشوار المنتخب بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، مؤكدًا أن المجموعة التي يتواجد بها المنتخب لا تمثل مصدر قلق من الناحية الفنية، لكن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على أداء اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

وأوضح معوض خلال ظهوره ببرنامج «الكورة مع فايق»، أن المنافسة في المجموعة تبدو في المتناول بالنسبة لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر قد تتمثل في خوض بعض المباريات على أرضيات ملاعب من النجيل الصناعي، وهو ما قد يفرض تحديات إضافية على اللاعبين.

وأشار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أن التعامل مع الملاعب ذات النجيل الصناعي يحتاج إلى استعداد خاص، خاصة مع اختلافها عن الملاعب التي اعتاد اللاعبون خوض المباريات عليها.

وفي المقابل، علق سعد سمير، مدافع منتخب مصر السابق، على هذه النقطة، مؤكدًا أن الفراعنة سبق لهم خوض العديد من المباريات على ملاعب ذات أرضيات صناعية، وتمكنوا خلالها من تحقيق نتائج إيجابية والانتصار، وبالتالي لا يجب اعتبار الأمر عائقًا أمام المنتخب.

وفي سياق آخر، تحدث سيد معوض عن التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة مصر وأنجولا، معتبرًا أن النتيجة جاءت بمثابة «عقاب» لحسام حسن، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها المدير الفني قبل المباراة.

وأوضح معوض أن بعض التصريحات التي سبقت اللقاء أثارت حالة من الجدل، مشيرًا إلى أن ما حدث داخل الملعب جاء ليزيد من حدة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني بعد فقدان نقطتين على ملعب استاد القاهرة.

من جانبه، علق محمود فتح الله على تصريحات حسام حسن وطريقة تعامله مع المنتخب، موضحًا أن المدير الفني يسعى لإثبات أنه صاحب الدور الأبرز داخل منظومة المنتخب الوطني، وأن قراراته وتصريحاته تعكس رغبته في التأكيد على مسؤوليته الكاملة عن الفريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان في الجولة المقبلة من التصفيات، بحثًا عن تحقيق الفوز وتعويض التعادل أمام أنجولا.