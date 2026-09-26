شيكابالا عن مشاركة حسام عبد المجيد: هل الاحتراف شرط للعب في المنتخب؟

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، عن اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، متسائلًا عن سبب مشاركة حسام عبد المجيد أساسيًا عقب انتقاله للاحتراف الخارجي.

وقال شيكابالا خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»: «إشمعنى حسام عبد المجيد لعب أساسي بعد الاحتراف؟»، مشيرًا إلى أن حديثه لا يتعلق باللاعب وحده، وإنما بالمعايير التي يتم على أساسها اختيار العناصر الأساسية في صفوف المنتخب.

وأوضح شيكابالا أنه يتساءل عن موقف بقية اللاعبين حال خوضهم تجربة احترافية، قائلًا: «أنا هنا ما بتكلمش على حسام عبد المجيد فقط».

وأضاف متسائلًا: «هل محمد إسماعيل لو احترف هيلعب؟ وهل الونش لو احترف هيلعب؟»، في إشارة إلى ضرورة وضوح المعايير التي يعتمد عليها الجهاز الفني في اختياراته وتشكيله الأساسي.

وأكد شيكابالا أنه يفضل أن يكون المدير الفني جريئًا في قراراته، حتى إذا تعرض لانتقادات بسبب بعض الاختيارات، مشددًا على أهمية توضيح الأسباب للجماهير والإعلام.

وقال قائد الزمالك السابق إنه يفضل المدرب الذي يمتلك الشجاعة لاتخاذ قراراته، موضحًا أن الخطأ وارد في كرة القدم، لكن الأهم من وجهة نظره أن يقوم المدير الفني بتفسير قراراته أو الاعتذار عنها إذا تبين عدم صحتها.

وشدد على أن حديثه يأتي من وجهة نظره حول إدارة المنتخب والاختيارات الفنية، وليس بهدف انتقاد لاعب بعينه أو التقليل من إمكاناته.

وتطرق شيكابالا إلى المباراة المقبلة لمنتخب مصر، مؤكدًا أنها لن تكون سهلة، خاصة في ظل إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي.

وأشار إلى أن اللعب على النجيل الصناعي يفرض ظروفًا مختلفة عن الملاعب ذات النجيل الطبيعي، لافتًا إلى أن بعض اللاعبين لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع من الملاعب.

واختتم شيكابالا حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستعداد جيدًا للمواجهة المقبلة، والتعامل مع طبيعة أرضية الملعب باعتبارها أحد العوامل التي قد تؤثر على أداء لاعبي منتخب مصر.