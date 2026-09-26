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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا ينتقد اختيارات حسام حسن .. ويؤكد: كلامك عن الشناوي غير مقبول

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

وجّه محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، انتقادات إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب طريقة اختياره لقائمة الفراعنة، مؤكدًا أن تمثيل المنتخب الوطني يجب أن يكون مكافأة للاعبين على ما يقدمونه مع أنديتهم.

وقال شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»: «البداية كانت من الأول خالص، أنت يا كابتن حسام أو إبراهيم حضرت كام مباراة في الدوري؟ مباراة أو مباراتين؟ أنت المدير الفني لمنتخب مصر، ولازم تكون متابع كل اللاعبين».

وأضاف: «قائمة منتخب مصر لا يصح أن تكون ثابتة بنفس الأسماء، لأن الانضمام للمنتخب يجب أن يكون مكافأة للاعب على مستواه وما يقدمه مع ناديه، وبالتالي لابد من متابعة المباريات واختيار العناصر التي تستحق التواجد في المنتخب».

وتطرق شيكابالا إلى تصريحات حسام حسن السابقة بشأن محمد الشناوي، قائد الأهلي ومنتخب مصر، معربًا عن رفضه لطريقة الحديث عن الحارس الدولي.

وأوضح: «التصريح الذي صدر ضد محمد الشناوي، كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، غير مقبول بالمرة. إزاي تتكلم عنه بالشكل ده؟».

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة مراعاة وجود لاعبي المنتخب أثناء الحديث عن زملائهم، قائلًا: «وبعدين احترم اللي جنبك، محمد هاني موجود جنبك، وأنت بتتكلم عن زميله في الملعب وكابتنه».

وأكد شيكابالا أن العلاقة بين المدير الفني واللاعبين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، خاصة داخل معسكرات المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن التصريحات المتعلقة باللاعبين يجب أن تكون محسوبة، نظرًا لقيمة ومكانة الأسماء التي تمثل منتخب مصر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تكون اختيارات الجهاز الفني قائمة على متابعة حقيقية لمستويات اللاعبين مع أنديتهم، إلى جانب الحفاظ على صورة واحترام نجوم المنتخب وقادته.

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