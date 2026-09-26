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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: المنتخب يقدم أداءً متواضعًا.. والإحباط يسيطر على اللاعبين

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

انتقد الإعلامي إسلام صادق أداء منتخب مصر خلال مواجهة أنجولا، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، مشيرًا إلى أن حالة من الإحباط سيطرت على أداء اللاعبين، كما انتقد إدارة حسام حسن للمباراة.

وقال إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المنتخب الوطني يقدم أداءً متواضعًا ويتعادل مع أنجولا سلبيًا في تصفيات أمم إفريقيا.. الإحباط يسيطر على أداء اللاعبين.. حسام حسن يفشل في إدارة اللقاء.. والأهلي يصدر بيانًا ضده بعد تصريحاته ضد محمد الشناوي!».

تعادل مصر وأنجولا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وبهذا التعادل، حصد منتخب مصر نقطة واحدة في بداية مشواره بالتصفيات، فيما رفع منتخب أنجولا رصيده إلى نقطة واحدة أيضًا.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورت» مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

وجاء ترتيب المجموعة عقب الجولة الأولى على النحو التالي:

1. مالاوي – 3 نقاط
2. مصر – نقطة واحدة
3. أنجولا – نقطة واحدة
4. جنوب السودان – دون نقاط

ترتيب مجموعة مصر موعد مباراة مصر وجنوب السودان تعادل مصر وأنجولا إسلام صادق كأس أمم إفريقيا 2027

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