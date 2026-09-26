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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد | ضبط 20 طن مواد بترولية مغشوشة.. ومنح 5 رحلات عمرة مجانية للمستحقين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها؛

محافظ الوادي الجديد: ضبط 20 طن مواد بترولية مغشوشة قبل وصولها للمستهلك بالفرافرة

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، ضبط سيارة قادمة من إحدى المحافظات المجاورة محملة بـ 20 طن من المواد البترولية المغشوشة وذلك قبل تداولها بالأسواق، بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين ومديرية أمن الوادي الجديد.

وثمّنت المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة في الحفاظ على حق المواطن، موضحةً أن الحملة جاءت عقب ورود إخطار ومعلومات تفيد بشبهة قيام إحدى محطات الوقود بمركز الفرافرة بغش المنتجات البترولية وتداولها، حيث تم  تكثيف الجهود لتتبع خط سير الشحنة المشتبه بها، والتي أسفرت عن ضبط السيارة المحملة بالكميات المغشوشة.

وأكدت المحافظ أنه تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددةً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحطات والمحلات التجارية لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وردع أي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري، مؤكدةً أنه لا تهاون فيما يمس حق المواطن.

بدعم من صندوق تحيا مصر 
محافظ الوادي الجديد : منح 5 رحلات عمرة مجانية للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، منح عدد 5 رحلات عمرة مجانية لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بدعم من صندوق تحيا مصر، بواقع مستفيدة من كل مركز، وذلك بناءً على أعمال الفحص والمراجعة وتقييم الحالات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

وقدّمت المحافظ التهنئة هاتفيًا للفائزات اللائي وقع عليهن الاختيار من قبل اللجان المعتمدة من مديرية التضامن الاجتماعي، متمنيةً لهم رحلة مباركة وعودة سالمة، ومثمّنةً الدور المجتمعي للصندوق وشركاء التنمية والعمل الخدمى في مساندة الفئات الأولى بالرعاية من خلال مبادرات وبرامج متنوعة.

وأوضح الأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن أعمال اللجان شملت مراجعة مدى استيفاء الحالات للضوابط المحددة والتحقق من البيانات والمستندات المقدمة، قبيل السفر المقرر له يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.

محافظ الوادي الجديد تتفقد بدء تنفيذ مبادرة "حدائق الأنشطة المفتوحة" بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم نموذجًا لمبادرة المحافظة لإنشاء " حدائق الأنشطة المفتوحة"  بحي التعمير بمدينة الخارجة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير متنفس ترفيهي وخدمي للمواطنين، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس أحمد حسن ممثل مديرية الإسكان بالمحافظة .

وأوضحت المحافظ أن النموذج الجاري تنفيذه يأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة الرقعة الخضراء، حيث تم البدء في تنفيذ أول 3 نماذج للحدائق بأحياء المدينة تمهيداً لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، ضمن 11 موقعًا مخصصًا للمشروع بمساحات مختلفة، تمهيدًا لتعميم التجربة والاستفادة من المواقع غير المستغلة بما يحقق أفضل عائد خدمي ومجتمعي.

هذا وتضم الحدائق مسطحات خضراء وجلسات ديكورية مفتوحة لخدمة المواطنين ومنطقة مخصصة للأنشطة الرياضية المفتوحة فضلًا عن منطقة ألعاب أطفال.

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