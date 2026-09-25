لحظة مشاركة شيكو بانزا مع أنجولا أمام منتخب مصر.. صور

شهدت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولي، المقامة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، مشاركة الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع منتخب بلاده.

مشاركة شيكو بانزا مع أنجولا أمام منتخب مصر

ودفع الجهاز الفني لمنتخب أنجولا بشيكو بانزا خلال أحداث المباراة، ليظهر لاعب الزمالك بقميص منتخب بلاده في مواجهة الفراعنة، وسط اهتمام جماهيري بظهوره أمام عدد من زملائه في الكرة المصرية.

وتأتي مشاركة شيكو بانزا مع أنجولا في ظل امتلاكه خبرة اللعب في الكرة المصرية بعد انضمامه إلى صفوف الزمالك، حيث يسعى اللاعب إلى تقديم مستوى مميز مع منتخب بلاده والاستفادة من مشاركته في هذه المواجهة الدولية.

ويأمل شيكو بانزا في استغلال الدقائق التي يحصل عليها أمام منتخب مصر لتقديم الإضافة الهجومية لمنتخب أنجولا، خاصة في ظل معرفته بأجواء الكرة المصرية ومواجهته عددًا من اللاعبين الذين سبق أن التقى بهم على مستوى المسابقات المحلية.

وشهد الشوط الأول مشاركة عمر مرموش بديلا لمحمود صابر في الدقيقة 40.



وضم تشكيل منتخب مصر كل من:



حراسة المرمى: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، حسام عيد المجيد ، احمد فتوح

الوسط: أمام عاشور، مهند لاشين ، محمود صابر، هيثم حسن

الهجوم: محمد صلاح ، زيكو .

ويجلس على مقاعد بدلاء الفراعنة كلا من:

مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - محمد عبد المنعم - عمر فايد - علي محمود - كريم حافظ - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو -عمر مرموش - حمزة عبد الكريم .