ليساندرو مارتينيز: محمد صلاح من اللاعبين الذين لا يمكن التنبؤ بتحركاتهم

أشاد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع منتخب الأرجنتين، بالدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدًا أنه أحد اللاعبين الذين يصعب توقع تحركاتهم، خاصة خلال المواجهات الفردية.

وقال مارتينيز في تصريحات تلفزيونية عن محمد صلاح: «قبل مباراة مصر، رأيته يتحدث مع ميسي، وبعدها توجهت إليه مباشرة وأخبرته أنه من اللاعبين الذين لا يمكن التنبؤ بهم، مثل ميسي، ولا يمكنك توقع حركته التالية في مواجهة فردية».

وأضاف: «وهو بلا شك أحد أفضل اللاعبين بعد ميسي، لقد وصل إلى مستوى آخر بفضل تقنيته التهديفية».

وتعكس تصريحات مارتينيز تقدير المدافع الأرجنتيني لقدرات محمد صلاح، خاصة في المواقف الفردية، في ظل ما يمتلكه قائد منتخب مصر من مهارة وسرعة وقدرة على التسجيل وصناعة الخطورة أمام المدافعين.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق أرقامًا لافتة مع ليفربول، وفرض نفسه ضمن أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.