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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمر هشام طلعت: 20 بطولة دولية ضمن سلسلة جولف مصر خلال 2026.. ونجاح كبير لبطولات جولة التطوير الآسيوية في نادي مدينتي

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى

أكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن الاتحاد يواصل تنفيذ خطته الطموحة لتعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة الجولف العالمية، من خلال استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد الوطني  .

وقال إن نجاح أولى بطولات جولة التطوير الآسيوية للجولف «Asian Development Tour» التي استضافها نادي مدينتي للجولف يمثل محطة مهمة ضمن خطة الاتحاد، مشيدًا بالمستوى المتميز للتنظيم وبالمشاركة الدولية الواسعة التي ضمت لاعبين من أكثر من 30 جنسية. وأوضح أن استضافة هذه البطولات تضع مصر على خريطة السياحة الرياضية على مستوى العالم .

وأضاف عمر هشام طلعت أن إجمالي البطولات الدولية التي يستضافها الاتحاد المصري للجولف على أرض مصر خلال عام 2026 سيصل إلى 20 بطولة دولية، بواقع 11 بطولة خلال النصف الأول من العام و9 بطولات خلال النصف الثاني، وذلك تحت مظلة «سلسلة جولف مصر» التي أطلقها الاتحاد في بداية العام، مؤكدًا أن استضافة هذا العدد من البطولات تسهم في تحقيق عوائد متعددة، من بينها جذب اللاعبين والوفود الأجنبية، إلى جانب الترويج للمقاصد السياحية المصرية عبر التغطيات الإعلامية الدولية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للجولف إلى أن أجندة البطولات الدولية تستمر خلال الفترة المقبلة باستضافة البطولة العربية للناشئين والشباب بمشاركة عربية واسعة، ثم البطولة العربية للرواد، إلى جانب عودة MENA Golf Tour إلى مصر ببطولتين، ثم بطولة مصر الدولية للمحترفين المفتوحة للمرة الثانية على التوالي بعد غياب 15 عامًا، قبل ختام العام ببطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات وبطولة مصر الدولية للرجال، بما يعزز الحضور الدولي لمصر ويدعم جهود الاتحاد في الترويج لمصر كوجهة عالمية رائدة لسياحة الجولف.

طلعت مصطفى بطولة رباضة

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