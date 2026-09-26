مسلسل «حب ع ورق» الحلقة 76.. أيهم يفاجئ لين بقرار الزواج ورونا تواجه خطة جديدة

شهدت الحلقة 76 من مسلسل «حب ع ورق» تصاعدًا واضحًا في الأحداث، بعدما دخلت العلاقات بين الشخصيات الرئيسية مرحلة جديدة، بالتزامن مع تغير خطط رونا وتدخل نهى في اللحظة الحاسمة، بينما فاجأ أيهم لين بقرار يتعلق بمستقبل علاقتهما.

وحملت الحلقة عددًا من التطورات المتشابكة، بداية من تحركات أوس الطويل ومشروعاته الجديدة في إسطنبول، مرورًا بمحاولة رونا الإعلان عن تعاون بين أوس وأيهم، وصولًا إلى المعلومات التي كشفها مروان حول ماضي أيهم ووفاة والده، فضلًا عن التطور الأبرز المتمثل في قرار أيهم التقدم للزواج من لين.

أوس الطويل يبدأ مرحلة جديدة في إسطنبول

بدأت أحداث الحلقة مع أوس الطويل، الذي نجح في تجاوز الأزمة التي كانت تجمعه بأيهم، واتجه إلى فتح صفحة جديدة على المستوى المهني، بعدما تمكن من إبرام مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ مشروعات جديدة في إسطنبول.

وخلال مؤتمر صحفي، كشف أوس عن تفاصيل مشروعاته وخططه المقبلة، ليؤكد بشكل واضح أن مشاريعه الجديدة لا تتضمن التعاون الذي كانت رونا تسعى إلى الإعلان عنه بينه وبين أيهم.

وجاءت هذه الخطوة على عكس توقعات رونا، التي كانت تعول على إعلان الشراكة بين الرجلين، كما أثارت غضب سهام وأيهم، ودفعت الأخير إلى إعادة التفكير في عدد من قراراته، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بلين.

رونا تحاول إنقاذ خطتها

بعد فشل مخطط سفرها إلى إسطنبول برفقة أوس، لم تستسلم رونا، وبدأت في البحث عن طريقة أخرى لتحقيق هدفها، فقررت الاعتماد على الإعلان العلني عن وجود تعاون بين أيهم وأوس.

واتفقت رونا مع أيهم على الظهور في مؤتمر تلفزيوني مباشر برفقة سهام، مستغلة المناسبة لإعلان التعاون بشكل رسمي أمام الجمهور.

إلا أن الخطة لم تكتمل كما أرادت رونا، بعدما تدخلت نهى في اللحظات الأخيرة، وتمكنت من تغيير الأسئلة التي كانت رونا قد أعدتها مسبقًا لأيهـم.

وأدى تغيير الأسئلة إلى إفشال الخطة التي وضعتها رونا، حيث لم يتمكن أيهم من الإعلان عن التعاون بالطريقة التي كانت تتوقعها، لتجد رونا نفسها أمام نتيجة مغايرة تمامًا لما خططت له.

مروان يكشف سرًا من ماضي أيهم

وفي مسار آخر من أحداث الحلقة، حاول مروان إطلاع هالة على معلومات جديدة توصل إليها بشأن حياة أيهم وماضيه.

وكشف مروان أن والد أيهم توفي في الماضي، وأن سهام كانت لها علاقة بوفاته، وهي المعلومات التي من شأنها أن تفتح بابًا جديدًا من الأسرار المرتبطة بعلاقة أيهم بسهام، وتكشف المزيد عن الأسباب التي تقف وراء بعض التوترات بين الشخصيات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المعلومات في تغيير شكل العلاقات خلال الأحداث المقبلة، خاصة مع ارتباطها بماضٍ لم يتم الكشف عن تفاصيله بالكامل حتى الآن.

موقف كوميدي بين هالة وجومانة

وبعيدًا عن الأجواء المتوترة، شهدت الحلقة أحد المواقف الكوميدية التي تجمع بين هالة وجومانة، بعدما دخلت الاثنتان في نقاش حول العمر.

وحاولت جومانة معرفة عمر هالة، وأصرت على أنها تكبرها سنًا، لتقرر هالة الاستعانة بجمال من أجل حسم الجدال بطريقة غير تقليدية.

ولجأت هالة وجمال إلى إعداد هوية مزورة تحمل تاريخ ميلاد يعود إلى عام 1985، بهدف إقناع جومانة بأنها الأصغر سنًا، وهو الموقف الذي أضفى جانبًا كوميديًا على أحداث الحلقة وسط تصاعد الأزمات الأخرى.

أيهم يقرر الزواج من لين

وكان التطور الأبرز في الحلقة هو اتخاذ أيهم قرارًا بالتقدم للزواج من لين، في خطوة جاءت بعد سلسلة من التوترات والتقلبات التي شهدتها علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وقرر أيهم اصطحاب لين في رحلة بعيدًا عن الضغوط والمشكلات التي أحاطت بعلاقتهما، في محاولة لمنح علاقتهما فرصة جديدة.

لكن لين لم تتعامل مع الأمر بالشكل الذي توقعه أيهم، بعدما استعانت بتصريحات سابقة له خلال المؤتمر الصحفي حول المواصفات التي يبحث عنها في شريكة حياته.

لين تحاول إبعاد أيهم عنها

قررت لين اختبار موقف أيهم بطريقة مختلفة، وحاولت إثبات أن اختياره لها ربما لا يتوافق مع الصفات التي سبق أن تحدث عنها.

ولهذا ظهرت أمامه بإطلالة وتصرفات تختلف بشكل واضح عن طبيعتها المعتادة، في محاولة لمعرفة رد فعله على هذا التغيير، وهو ما منح المشهد طابعًا كوميديًا.

وحاول أيهم فهم تصرفات لين، خاصة أنه لم يتمكن من تحديد موقفها الحقيقي من فكرة الزواج، وهل ترفض الارتباط به بالفعل، أم أنها تتعمد اتخاذ هذه التصرفات لإبعاده عنها ودفعه إلى التراجع عن قراره.

وتنتهي أحداث الحلقة وسط حالة من الترقب حول مصير العلاقة بين أيهم ولين، خاصة بعد إعلان أيهم رغبته في الزواج منها، في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الأسرار والأزمات المحيطة بالشخصيات الرئيسية مفتوحة أمام تطورات جديدة.

موعد عرض مسلسل «حب ع ورق»

ويُعرض مسلسل «حب ع ورق» بنسخته العربية من الأحد إلى الخميس عبر منصة «شاهد»، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، بالتزامن مع استمرار تصاعد الأحداث وتطور العلاقات بين أبطال العمل.