الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا

شارك الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى كوريا الجنوبية.

وجدد الرئيس السيسي الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ولفت الرئيس السيسي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير للشركات الكورية

وأشار الرئيس السيسي إلى أن رؤية مصر للشراكة مع جمهورية كوريا تتجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي لتشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الابتكار.

وأكد الرئيس السيسي على ترحيب مصر بإقامة شراكات صناعية واستثمارية تقوم على التصنيع المشترك في قطاعات حيوية تشمل بناء السفن وصناعة السيارات والإلكترونيات وغيرها.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية قيام الشركات الكورية بالنظر في توسيع استثماراتها في مجالات البترول والغاز والتعدين والاستفادة من الفرص المتاحة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.

وأشار الرئيس السيسي إلى وجود إمكانات كبيرة لإقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية لتنفيذ مشروعات مشتركة للتشييد والبناء والبنية التحتية في الدول العربية والأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري والعمل على عقد منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية.

وأشاد المشاركون بالمائدة المستديرة بما اتخذته مصر من إجراءات خلال السنوات الماضية لتيسير تنفيذ الشراكات التجارية والاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد المشاركون ضرورة مواصلة العمل على بلورة مبادرات مشتركة تحقق مصالح الجانبين استنادا إلى الفرص الواعدة للتعاون بين مصر وجمهورية كوريا في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس السيسي على التزام الدولة المصرية بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين خاصة المستثمرين الكوريين ويدعوهم للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصر.

أكد الرئيس السيسي يؤكد أن الاستثمار في مصر فرصة نظرا لما تتمتع به من استقرار.

وجه الرئيس السيسي الدعوة للشركات الكورية لزيارة مصر للوقوف على الفرص الاستثمارية وما تقدمه الدولة من تسهيلات وتحديد الشراكات الممكنة