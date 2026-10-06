بعافر علشان أحافظ على اسمي ومكاني.. إيمان عز الدين تكشف كواليس 30 عامًا في الإعلام

كشفت الإعلامية إيمان عز الدين أن مشوارها في العمل الإعلامي تجاوز 30 عامًا، منذ ظهورها الأول على الشاشة، مؤكدة أنها خاضت خلال هذه السنوات رحلة طويلة للحفاظ على اسمها ومكانتها، وتعلمت خلالها أن الدفاع عن الحق أمر طبيعي.

وقالت إيمان عز الدين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فات أكتر من 30 سنة على أول حلقة ظهرت فيها عالهوا، ومن ساعتها لحد النهاردة وأنا بعافر علشان أحافظ على اسمي ومكاني.. واتعلمت إن الحق بيتطلب عادي».

من هي إيمان عز الدين

وتعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC، إلى جانب الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مؤخرًا الإعلامية مها بهنسي.

ويناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات لمناقشة الموضوعات المطروحة.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين مؤخرًا كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.

وتجمع إيمان عز الدين بين العمل الإعلامي والكتابة، حيث تقدم من خلال تجربتها الإعلامية والكتابية محتوى يتناول القضايا الاجتماعية والحياتية بأسلوب قريب من الجمهور.