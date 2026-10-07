أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5275 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6155 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7034 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49240 جنيها.

الدولار



كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.39 جنيه

سعر الشراء: 52.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.91 جنيه

سعر الشراء: 58.75 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.42 جنيه

سعر الشراء: 69.20 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.96 جنيه

سعر الشراء: 13.92 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه.

الأرصاد



كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة مع معدلات طبيعية في درجات الحرارة.

وأضافت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ولكنه سيبدأ في الانخفاض خلال الفترة المقبلة لترتفع درجات الحرارة وتقل كمية الأمطار.

وأوضحت أن فرص تساقط الأمطار أقل من الأمس، على السواحل الشمالية والمناطق الداخلية كالقاهرة الكبرى.

ونوهت بأنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض والشعور بالبرودة خلال فترة الليل المتأخرة، بالإضافة إلى وجود نشاط في الرياح.

وحذرت من اختلاف فروقات درجات الحرارة ما بين الصباح والمساء وارتداء ملابس مناسبة لتلك الأجواء.