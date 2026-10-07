الجنيه الذهب يخسر من جديد.. تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، وسط استمرار تحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية، ليعود الجنيه الذهب إلى مستوى 49 ألف جنيه، متراجعا من حاجز 50 ألف جنيه، وبالتزامن مع انخفاض أسعار عدد من الأعيرة الرئيسية وعلى رأسها عيار 21.

يأتي تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية مع متابعة حركة الذهب عالميا، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون تحركات الأوقية وتأثيرها على الأسعار المحلية، بالتزامن مع حركة البيع والشراء في الأسواق المصرية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7000 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6125 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 18 نحو 5250 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6125 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5250 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4083 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب اليوم

عاد سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 49 ألف جنيه اليوم، ليسجل بذلك أقل من حاجز 50 ألف جنيه، وذلك وفقا لسعر الجرام من عيار 21، إذ يزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات.

ويعد الجنيه الذهب من أبرز المنتجات التي تحظى بمتابعة المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار في الذهب، خاصة مع ارتباط سعره بشكل مباشر بتحركات عيار 21.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 217724 جنيها، بما يعادل نحو 4118 دولارا.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 190509 جنيهات، بما يعادل نحو 3603 دولارات.

وتظل أسعار الذهب في مصر متغيرة على مدار التعاملات وفقا لحركة الذهب عالميا، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب في السوق المحلية.