انخفاض أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه بـ48 ألف جنيه

واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل انخفاضًا جديدًا بعد التراجع الذي شهدته الأسعار في بداية التعاملات، بالتزامن مع استمرار انخفاض الذهب عالميًا، وسط حركة متواصلة للبيع والشراء في الأسواق.

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا، ليسجل عيار 21 نحو 6120 جنيهًا للجرام، فيما عاد سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 48 ألف جنيه، بعدما كان قد تجاوز 49 ألف جنيه خلال تعاملات أمس.

تراجع أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6994 جنيهًا، مقابل 7023 جنيهًا أمس، ليتراجع 29 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 6120 جنيهًا، مقابل 6145 جنيهًا أمس، ليتراجع 25 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 5246 جنيهًا، مقابل 5267 جنيهًا أمس، ليتراجع 21 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب فسجل اليوم نحو 48 ألفًا و960 جنيهًا، مقابل نحو 49 ألفًا و160 جنيهًا أمس، ليتراجع 200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 6994 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 6120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 5246 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14: 4080 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب عيار 24: 217538 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب عيار 21: 190346 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21: 48960 جنيهًا.