قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
اللواء محمد قشقوش: حرب أكتوبر كانت حتمية وهذا رد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة
دراسة حزمة حوافز.. الحكومة: مستهدف الوصول إلى إنشاء ألف مدرسة تطبيقية في 2030
بطل من أبطال أكتوبر يروي لـ«صدى البلد» ذكريات العبور: النصر من عند الله.. والقيادة العسكرية وضعت خططًا دقيقة|خاص
هل هناك فيروس جديد يهدد المصريين؟.. عوض تاج الدين يجيب ويحسم الجدل
40 مليون دولار.. محمد صلاح يحتل المركز العاشر في قائمة الأعلى دخلا عالميا
شاهد على بطولات الأطباء.. عوض تاج الدين يروي كواليس علاج مصابي حرب أكتوبر
البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات
اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل دور جهاز الاستطلاع في رصد تحركات جيش الاحتلال قبل حرب أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بيرفع الخدود ويشد اللغد .. اعرف حقيقة تأثير المشد الضاغط

شد اللغد
شد اللغد
اسماء محمد

يعد اللغد أو الذقن المزدوج من المشكلات الجمالية التي ترغب الكثير من النساء في التخلص منها  بدون جراحة لذا يلجأن لاستخدام الادوات التجميلية والخلول المنزلية.

ويعد مشد اللغد أو أحزمة الوجه الضاغطة من أشهر هذه الأدوات خاصة أنه يساعد أيضا في رفع الخدود المتهدلة.. فما حقيقة فاعليتها وهل لها آثار جانبية؟!

فوائد مشد اللغد

ووفقا لما جاء في موقع Verywell Health إن استخدام مشد اللغد ينقسم إلى نوعين أساسيين، هما

الاستخدام الطبي بعد الجراحات التجميلية

الفائدة الحقيقية والوحيدة المدعومة طبيا لمشدات الضغط هي تلك التي يوصى بها بعد إجراء بعض جراحات التجميل، مثل شفط دهون الرقبة أو عمليات شد الوجه الجراحية.

ويعمل مشد اللغد الطبي في هذه الحالة على تقليل التورم والالتهابات، ومنع تراكم السوائل في الفراغات الناتجة عن التدخل الجراحي، كما يساعد أنسجة الجلد الجديدة على الالتصاق بالعضلات الموجودة أسفلها بشكل سليم خلال فترة التعافي.

تأثير مؤقت سطحي للاستخدام المنزلي

أما المشدات التجارية المتاحة في الأسواق، فإن أقصى ما يمكن أن تقدمه هو ضغط مؤقت للسوائل المحتبسة في المنطقة لعدة ساعات، وهو ما قد يمنح الوجه مظهرا أكثر شدا بشكل مؤقت، خاصة قبل حضور المناسبات لكن هذه المشدات لا تذيب الدهون بشكل نهائي، كما أنها لا تعالج ترهل الجلد أو ضعف العضلات.

اسباب ظهور اللغد عند النساء

أضرار مشد اللغد التجاري

يحذر خبراء التجميل من الاعتماد المستمر على هذه المشدات التجارية دون إشراف طبي، خاصة عند ارتدائها لفترات طويلة، بسبب ما قد يرتبط بها من أضرار ومضاعفات.

غياب القدرة العلاجية الحقيقية

لا تمتلك هذه الأشرطة الضاغطة آلية بيولوجية تؤدي إلى تفتيت خلايا الدهون أو تحفيز إنتاج الكولاجين بشكل دائم وبمجرد خلع مشد اللغد، تعود الأنسجة إلى حالتها الطبيعية، لأن الضغط الخارجي لا يعالج الأسباب الأساسية وراء وجود الدهون أو ترهل الجلد.

تهيج الجلد والالتهابات وظهور حب الشباب

تصنع العديد من المشدات التجارية من أقمشة صناعية، وقد يؤدي ارتداؤها لفترات طويلة إلى احتباس العرق والحرارة أسفل المشد.

ويمكن أن تؤدي هذه البيئة إلى تهيج الجلد وظهور طفح جلدي أو حكة أو حساسية، كما قد تزيد من احتمالية ظهور حب الشباب في منطقة الفك والرقبة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة أو معرضة للحبوب.

علاج حب الشباب

الضغط على الأوعية الدموية والأعصاب

قد يؤدي شد المشد بقوة، اعتقادا بأن الضغط الأكبر سيؤدي إلى نتائج أسرع، إلى الشعور بعدم الراحة أو الصداع أو التنميل والوخز في المنطقة المحيطة بالفك والرقبة ولهذا لا ينصح باستخدام مشد ضاغط بدرجة شديدة، خصوصا لفترات طويلة أو بطريقة تسبب ألما أو تنميلا.

اضطرابات النوم وصعوبة التنفس

يلجأ بعض الأشخاص إلى ارتداء مشد اللغد أثناء النوم، إلا أن استخدامه بهذه الطريقة قد يكون غير مريح، وقد يسبب الشعور بالضغط أو صعوبة التنفس لدى بعض الأشخاص ويصبح الأمر أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون من الشخير أو اضطرابات التنفس أثناء النوم، لذلك لا ينبغي استخدام مثل هذه المنتجات أثناء النوم دون استشارة الطبيب.

اللغد مشد اللغد مشد اللغد الطبي مشد اللغد المنزلى شد اللغد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مخالفات البناء

تصالح الجراجات وصب الأسقف وخصم 50%.. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| كيف نجاهد في سبيل الله؟.. حكم التعامل بغلظة مع الأب المصاب بالخرف أثناء رعايته.. وحكم من أخذ محاصيل من الحقول دون إذن ولا يعرف أصحابها

مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بالذكرى الـ 53 لانتصار أكتوبر

مفتي الجمهورية عن الذكرى الـ 53 لحرب أكتوبر: ستظل شاهدة على قدرة المصريين

بالصور

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف ارتفاع الخطر بنسبة 22%

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: جيل يشبه أكتوبر

المزيد