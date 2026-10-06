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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مقدمة تاريخية من نشأت الديهي في الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود زيدان

أحيي الإعلامي نشأت الديهي، الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر 73، قائلًا "كل يوم 6 أكتوبر نجلس ونتذكر ونحكي للأجيال ماذا جرى ولدينا شعور جمعي جارف يحيط قلوب وعقول المصريين، عدى نصف قرن على هذا الشعور".

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء "تحول شعور الهزيمة والألم والانكسار عبر سنوات انتهى ذكراها وطويت صفحتها يوم 6 أكتوبر، زي النهاردة كانت الإذاعة المصرية كانت تنقل ماذا يجري على الضفة الشرقية للقناة كان صوت الإذاعة المصرية يجلل وينفذ إلى قلوب المصريين وهو يقول أيها المواطنون جاءنا البيان التالي".

وتابع "بيانات اتقالت وكل بيان كان الشعب المصري كله عن بكرة أبيه كله كان ماسك الراديو وعمال يسمع البيانات وكل بيان كان يحمل قصة كفاح كانت مكتوبة بالدم علشان خاطر هذا الشعب يكون في عزة والرئيس السادات متعنا بتعبيراته عما جرى في هذا اليوم".

واستطرد "اتكلم الرئيس السادات وقال كانت جباهنا تنزف الدم وكنا نستشعر مرارة الهزيمة ومن مرارة الهزيمة إلى حلاوة النصر ويارب نقدر نوصل للأجيال الجديدة هذا الشعور، يرجعوا يسمعوه ويشوفه بأي طريقة من طرق التواصل".

وأردف "هناك فجوة معرفية بين جيل صنع النصر وجيل ورث هذا النصر وجيل منفصل مش عارف تاريخ بلاده، كل سنة ومصر طيبة رغم أنف الكارهين والحاقدين وتبقى سيناء علامة مضيئة ورمزا للعزة والكرامة والنضال والكفاح وتبقى أرض سيناء طاهرة التي رويت بدماء الأجداد شاهدة على عظمة هذا الشعب الذي يتربص بها المتربصون".

نشأت الديهي أكتوبر نصر أكتوبر مصر أخبار توك شو

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